海事局批准往返新加坡和迪沙鲁新渡轮服务

（早报讯）新加坡海事及港务管理局已批准新加坡和马来西亚柔佛州迪沙鲁之间的渡轮服务，一旦业者完成准备工作，包括从其他有关当局获得批准，就可运营这项新的渡轮服务。

海事局星期二（6月21日）发文告说，迪沙鲁渡轮码头的指定渡轮服务运营者Batamfast渡轮公司今年3月23日申请，提供往返我国丹那美拉码头和马国迪沙鲁渡轮码头的渡轮服务。

海事局早前回应《联合早报》询问时说，公司提议的新航线靠近不少大型船只使用的主要航道，渡轮也会经过浅滩和礁石区，并可能受外海水域条件的影响。到了季风季节，也会有额外风险。为确保新路线安全，海事局要求公司进行航行安全评估，包括由认证机构证明轮船适合拟议的航行路线，以及提供两个码头路线之间的应急反应计划。

在审核Batamfast提交的资料后，海事局评定公司已满足启动这个新路线的安全要求，并在星期二批准了这项渡轮服务。对此，海事局也已通知业者、马来西亚海事部和柔佛港务局（Johor Port Authority）。

我国交通部长易华仁通过面簿发文说，新加坡和迪沙鲁的新渡轮服务，将进一步重启新马之间的连通性。

渡轮业者一般须在服务启动前，获得两地相关机构的批准。据早前报道，新服务已获得马国当局批准。