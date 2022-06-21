涉伪造口供书 两调查员被控

（早报讯）警方调查员被指伪造口供书，导致其中八起验尸案得重新展开研讯，他与另一名同样涉嫌伪造其他口供书的前调查员在星期二（6月21日）被控上庭。

调查员张传立（译音，38岁）驻署警长面对39项伪造口供书和一项伪造法庭文件的控状，他目前已被停职。另一名案发时也是警方调查员的威尔祖德（Willjude Vimalraj，31岁）则面对38项伪造口供书和一项提供假口供的罪名。他已经离职，目前是一名律师。

根据新加坡警察部队和总检察署发出的联合文告，张传立涉嫌伪造15起案件有关的40份文件，而威尔祖德则伪造21起案件有关的38份文件。这些案件包括已结案的验尸庭研讯和已结案的刑事案，以及未提控的刑事案。

调查显示，经伪造的口供书没有对案件造成影响。

张传立已于2018年12月27日起被停职，威尔祖德则已于2019年4月20日离职，他之后转当律师。然而，威尔祖德被指于2020年12月22日，在申请执业律师的宣誓书中提供假口供，谎称他当时没有被接受调查。

张传立已聘请代表律师，威尔祖德则打算自行作出陈情。两人目前获准以1万5000元保释在外，案展8月2日过堂。

zaobao.sg早前报道，张传立涉嫌伪造八起发生在2015年至2017年的致命车祸口供书，包括死者家属、目击者或肇祸司机的口供，并在当事人不知情下将口供书呈堂。由于有口供书佐证，大部分当事人都没被传召出庭供证。

当时负责这八起致命车祸的验尸官马文德重新展开研讯后，维持原先的结论，裁定八起案件为不幸的交通意外。