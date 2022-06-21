政府推出支持企业措施和亚股技术回扬 助海指周二收涨0.68％

（早报讯）新加坡政府宣布一系列措施帮助国人和企业，加上美国股指期货回升和亚太各地股市周二（6月21日）普遍技术回弹，促使新加坡股市的海峡时报指数周二收涨21.08点或0.68％，闭市报3117.48点，重回3100点以上，多日来第一次超过三分之二成份股上涨。

东京、香港、悉尼和首尔股市周二分别显著收涨1.84％、1.87％、1.38％和0.75％，上海和深圳股市各跌0.26％和0.51％。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩受访时指出，美国股指期货隔夜上涨后今天继续保持强劲，这使市场比较有信心，但这个信心能够持续多久是个疑问。周二各地股市的上涨可能是技术性反弹。投资者目前关注香港和澳门的冠病疫情，警惕中国采取相应防范措施的可能。澳门除了赌场以外，一般的店面都已因为疫情而关闭。

萧玮恩也认为，新加坡政府周二宣布的一系列举措，包括推出“节能津贴”（Energy Effciency Grant）计划，基本上有助提振市场情绪，因为这显示政府对本地企业尤其是中小企业的支持。受益的行业包括食品服务、食品制造和零售业者。但这也提醒人们，能源价格造成的通货膨胀高涨不是短期现象。因此，市场对通胀的担忧估计会持续。

本地股市整体交易量增至12亿7000万股，交易总值增至9亿6170万元。全场上升股334只，下跌股167只。海指成份股21只上涨，四只下跌，五只持平。