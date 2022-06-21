助商人非法汇21万元到中国 男子判监六个月

（早报讯）协助商人把21万元非法汇到中国，过程中收下4万多元“佣金”，男子被判坐牢六个月。

被告许福顺（33岁）星期二（6月21日）承认无执照提供汇款服务、触犯滥用电脑法令三项罪状，控方以其中两项提控，另一项则由法官下判时纳入考量。

案件涉及一间名为Communic Services的本地批发商。案情显示，该公司的老板李广兴（57岁）在2020年结识了中国籍商人“卢忠军”。后者声称在售卖温度计和口罩，需要网上付款平台接收顾客转账，想“借”批发商的信用卡付款平台一用，同时让批发商赚取佣金。

两人协议合作，“卢忠军”会安排顾客通过平台把钱付给批发商，再由李广兴把钱转到中国的银行户头。实际上，李广兴并没有亲自出动，而是找来被告充当中间人办理转账事宜。2020年2月和3月之间，批发商总共收到29万9417元，李广兴从中抽取8万多元当佣金之后，吩咐被告把剩余的21万4867元汇到在中国的银行户头。

被告其实也没有亲自汇款，他抽走4万1039元佣金之后，交代两名友人把剩余的17万余元转进开在中国的银行户头。

调查显示，“卢忠军”要汇回中国的款项并非顾客的付款，而是来自被盗刷的信用卡。提供信用卡付款平台的金融科技公司Aleta Planet，过后陆续收到客户针对信用卡出现未经授权转账的投诉，公司还因此自掏腰包全额赔偿。

被告与友人设假购物网站 企图盗用信用卡套现

另外，被告与同谋廖邱恩（38岁）也因涉及另一起与盗用信用卡相关的案件，各被判罚款5000元。

根据案情，两人的一名共同朋友，在2019年盗取了多张信用卡资料，三人于是计划利用到手的资料捞一笔。他们设计了虚假的购物网站，尝试以买家的身份利用盗来的信用卡资料“网购”，好让款项进入自己的银行户头。所幸转账须输入一次性密码才能通过，三人因此没有得逞。

控方表示，被告犯下的这项罪行一般得面对入狱的严重后果。考虑到信用卡用户没有蒙受损失，加上被告们首次触法，认为法官判罚款即可。（人名译音）