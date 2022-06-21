威胁散播男友裸照索2500元 “第三者”判监九周

（早报讯）明知男子有对象，却甘愿当起了第三者，女子为逼男子交出2500元，竟扬言要把男子的裸照发给他母亲和女友，结果被判坐牢九周。

被告张西琳（39岁）今天（6月21日）承认威胁散播私密照，及违反冠病19（临时措施）法令的两项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

由于男子是受害者，法庭谕令媒体不得报道他的身份。

案情显示，被告去年通过某手机软件结识32岁的男受害者，与他展开恋情，不过这名男子已有女友。

两人数次全裸视讯

在这期间，两人数次全裸视讯交谈，男子也把自己的裸照发给被告。他当时没想到，弹指间发出的裸照，会成为一场噩梦的根源。

法庭没有提到被告从事什么行业，但揭露被告案发前打算离职，得先还清一笔经纪费，受害男子当时答应给她2500元应急，没想到几天后，男子的劈腿行径被女友发现，他只好屏蔽被告的信息安抚女友。

隔天，男子解除屏蔽，发信息给被告说会帮她，可是却迟迟没有行动。被告为此感到不满，发短信怒斥男子在耍她，要他立刻交钱，否则将把他的裸照发给他的母亲和女友。

她当天还私信男子的母亲和女友，问男子的母亲可否回电谈关于她儿子的事。眼看被告的行为越来越失控，男子怕她真会乱传裸照，于是报警处理。

被告面对的另一个控状，指她去年7月，当聚会人数还限制在五人时，违例参加了一场有14人出席的生日派对，会场还提供卡拉OK娱兴节目和酒精饮料。警方凌晨接获通报，上门突击检查捉人，被告也因此被判罚款2000元。

被告无力缴交罚款，必须坐牢多三天代替罚款。

代表律师求情时指出，被告为自己的行为感到懊悔。她与前夫生下的儿子还在求学，恳请法官从轻发落，让她尽快出狱照顾儿子。（人名译音）