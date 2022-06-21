二手车在线平台Carsome 延后新加坡和美国两地上市计划

（早报讯）二手车在线平台Carsome Group延后在新加坡和美国两地上市计划，担心宏观经济情况恶化将影响它的估值。

彭博社周二（6月21日）引述知情人士说，这家价值最高的马来西亚科技起步公司，已经停止原定在今年进行的首次公开售股（IPO）上市计划。如果市场改善，Carsome明年可能重新探讨上市计划。

Carsome的代表拒绝对此消息回应彭博社的要求置评。

利率上扬加上经济增长放缓和地缘政治紧张局势，已打击了市场情绪，并拖累IPO活动。根据彭博社汇编的数据，自今年年初以来，全球企业通过IPO筹集约1010亿美元资金，低于2021年同期的3380亿美元。

在今年1月份，Carsome以17亿美元的估值筹得2亿9000万美元资金，那轮融资由卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）以及65 Equity Partners和Seatown Private Capital Master Fund领投，后两家是淡马锡控股（Temasek Holdings）支持的公司。

Carsome成立于2015年，业务已经扩展到印度尼西亚、泰国和新加坡。根据公司网站，它与8000多名经销商合作，每年处理超过10万宗交易。它在今年以约1亿9100万澳元（1亿8500万新元）的价格，完成对澳大利亚上市公司iCar Asia的收购。