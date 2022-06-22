（早报讯）在能源领域表现强劲的推动下，美国周二（6月21日）隔夜股市大反弹，三大股指全线上升，纳斯达克指数和标普500指数分别上涨2.51％和2.45％，道琼斯工商指数上扬2.15％。

不过，分析师提醒，美国股市止跌回升可能只是暂时现象，因为经济陷入衰退的风险未消除，股市短期内可能继续出现波动。

新加坡方面，我国政府宣布一系列措施帮助国人和企业，带动投资者情绪乐观。本地海峡时报指数昨日收涨21.08点或0.68％，闭市报3117.48点，重回3100点以上，多日来第一次超过三分之二成份股上涨。

今天（22日）可关注的股票：

1）凯德投资（CapitaLand Investment）今早宣布，在中国设立首个在岸人民币基金，这是集团的轻资产增长策略之一。

集团与一家中国资产管理公司合作，在这个总值7亿人民币（约1亿4400万新元）的基金中持有12％股权。

此外，基金将以具吸引力的价格收购位于上海的优质办公楼，这项交易预计在7月完成。

2）Rex国际（Rex International）披露，持股91.65％子公司Lime Petroleum AS已委任ABG Sundal Collier ASA为独家经理来安排一些定期收入相关的投资者会议。公司可能以挪威克朗（NOK）发行一项为期三年的优先担保债券，视市场条件和接受程度而定。

3）欧洲办公房地产投资信托IREIT全球（IREIT Global）昨晚透露，成功为巴塞罗那Sant Cugat Green房地产的20.4％可租用楼面取得12年租约，初期年租金70万欧元。

这个5300平方公尺的数据中心楼面长期空置，信托在投资这个房地产项目后约两年里成功租出，假设在3月底生效，这个房地产项目的租用率将从77.1％增至97.2％。信托和租户将各出资540万欧元和240万欧元，把数据中心提升至第三级。