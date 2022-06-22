李总理23日出访卢旺达

（早报讯）李显龙总理明天出访非洲国家卢旺达五天，出席第26届共和联邦政府首脑会议和进行双边访问。

总理公署今天（22日）发文告说，李总理本月23日至25日在卢旺达首都基加利出席共和联邦政府首脑会议。这也是李总理任内首次出访非洲。

本届会议以“实现共同未来：连接、创新、转型”为主题，与会的54国领导将回顾共和联邦的发展及讨论重要的全球和区域课题。

李总理也会在会议场边和其他国家领导人举行双边会晤。

两年一度的共和联邦政府首脑会议时隔15年后再次在非洲召开。东道主卢旺达原定在2020年举办会议，但会议因冠病疫情而延后。这也是卢旺达2009年加入共和联邦以来，首次举办这项会议。

会议24日正式开幕。主办方说，各国领袖将在闭门会谈上讨论一系列课题，包括冠病疫情的疫后经济复苏、债务可持续性、气候变化、贸易和粮食安全。

各国领袖也会在25日的领袖非正式会议上，探讨在全球和共和联邦优先事项上的合作。

本届会议上，各国也会讨论是否支持共和联邦现任秘书长帕特里夏斯科特兰（Patricia Scotland）连任，或推选新任秘书长。

共和联邦由54个主权国家组成，成员国主要是英国前殖民地，总人口达25亿人，其中超过60％的年龄在29岁或以下。共和联邦的宗旨是促进成员国的共同利益、推广民主与和平等价值观。

新加坡自1965年独立时就成为共和联邦成员国，并于1971年举办首届共和联邦政府首脑会议。

外交部长维文医生将随李总理出访。随行的还有总理公署和外交部官员。

共和联邦政府首脑会议结束后，李总理将留在基加利，并于26日至27日对卢旺达进行双边访问。

李总理将拜会卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）。两人上一次会面，是去年10月底在意大利首都罗马召开的二十国集团（G20）领导人峰会上。

此次访问标志着新卢两国2005年3月建交以来新加坡政府访卢的最高级别。在此之前，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼和人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生曾在2018年出访卢旺达。

卡加梅在2008年和2015年曾到访新加坡。

新加坡和卢旺达关系友好，两国也在数码经济和金融科技等领域合作。两国去年4月和8月分别签署司法合作谅解备忘录和数码经济合作谅解备忘录。

李总理出访期间，副总理兼财政部长黄循财将担任代总理，直至本月28日。