金融服务业者推动环保 普及弱势社群金融常识

（早报讯）为倡导可持续发展，本地金融服务业者Singlife with Aviva承诺最迟在2050年达成净零排放，未来五年也会每年栽种300棵树。同时，公司积极加强与社区的联系，包括与太和观慈善机构合作为弱势群体举办普及金融常识的工作坊。

配合世界雨林日，Singlife with Aviva星期三（6月22日）上午在碧山—宏茂桥公园栽种了50棵树，今年内还会栽种多50棵，以响应国家公园局的“百万树木运动”。国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞应邀参与活动。

Singlife with Aviva集团总裁潘燕明致辞时说，对公司而言，可持续发展不仅是业务核心，对于公司所有受保人和企业的未来也至关重要。“我们希望配合新加坡的承诺，最迟在2050年达到净零。但我认为这还不够好，所以我已经向团队提出挑战，设法在2050年之前达成净零。”

除了业务和环境方面，潘燕明强调，环境、社会和治理（ESG）也包含“社会”这一环节。公司正与公益金及其他社会服务机构合作，帮助家庭获取金融和理财知识，也为看护人提供保险及心理健康活动，让这些家庭能够保障财务和身心健康。

李智陞在文告中说，他对于Singlife with Aviva这类金融服务业者积极推动可持续发展感到欣慰，公司不仅重视绿色投资、植树和环境保护，也致力于建立社区联系和帮助更多家庭。“有了企业和社区伙伴的支持，我们能够创造可持续的未来，争取共同把新加坡打造成‘大自然里的城市’。”

今年1月亮相的新品牌Singlife with Aviva，是由英国保险巨头英杰华集团（Aviva plc）的新加坡业务，以及本地保险公司Singlife合并而成。双方的合并业务估值达32亿元，相信是本地保险业最大宗的合并计划。