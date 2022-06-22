新马陆路边境上周末 每天近28万人次通关

（早报讯）6月学校假期是旅游旺季，新加坡和马来西亚陆路关卡上个周末每天约有27万8000人次通关。新加坡移民与关卡局提醒准备来回两地的公众预留更长的通关时间，并尽可能避开尖峰时段。

移民局星期三（6月22日）发文告说，兀兰和大士两个关卡自6月学校假期期间，就持续交通拥堵。在刚过去的周末（6月17日至19日），每天的通关人次达27万8000人，比前一个周末（6月10日至12日）的每天26万7000人次更多，也比先前卫塞节周末的22万4000人次和耶稣受难日周末的14万9000人次多出许多。

移民局提醒公众，在2019年6月学校假期的高峰时段，开车的旅客须等候近两个半小时才顺利通关。随着学校假期接近尾声，移民局预料拥堵情况将持续至6月底，因此呼吁公众预留更长的通关时间，并尽可能避开高峰时段。

移民局把本星期六（6月25日）早上6时至9时、晚上9时至11时59分和星期日（6月26日）早上6时至8时，列为出境的高峰时段。

入境的高峰时段则是即日起到星期五（6月24日）的晚上10时到11时59分、星期六（6月25日）的晚上9时到11时59分，以及星期日（6月26日）的傍晚6时到晚上11时59分。

此外，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台正进行系统翻新工程，部分柜台将停止运作。

移民局说，为了避免受困车龙，公众可改用通关巴士服务，而不是开车入境马国。有关的巴士营运时间，可在陆路交通管理局的MyTransport.SG应用或巴士业者官网上查询。

当局也呼吁驾车者在出发前，通过One Motoring网站，或快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况。

为确保通关顺畅，避免不必要的延误，公众应确保护照还有至少六个月的有效期。

此外，驾驶新加坡注册车辆者也须遵守“四分之三缸油”条例，以免被禁止出境，甚至被罚款。根据有关法令，违例者可被罚高达500元，或被控上法庭。驾驶外国注册车辆入境者则须持有车辆入境准证（VEP）、陆交局批准电邮和自动通行卡（Autopass）。