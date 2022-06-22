新马陆路边境上周末 每天近28万人次通关

文 /
李思邈

发布 / 2022年6月22日 11:44 AM

更新 / 2022年6月22日 4:41 PM

新加坡移民与关卡局提醒准备来回新马两地的公众预留更长的通关时间，并尽可能避开尖峰时段。（档案照）
新加坡移民与关卡局提醒准备来回新马两地的公众预留更长的通关时间，并尽可能避开尖峰时段。（档案照）

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（早报讯）6月学校假期是旅游旺季，新加坡和马来西亚陆路关卡上个周末每天约有27万8000人次通关。新加坡移民与关卡局提醒准备来回两地的公众预留更长的通关时间，并尽可能避开尖峰时段。

移民局星期三（6月22日）发文告说，兀兰和大士两个关卡自6月学校假期期间，就持续交通拥堵。在刚过去的周末（6月17日至19日），每天的通关人次达27万8000人，比前一个周末（6月10日至12日）的每天26万7000人次更多，也比先前卫塞节周末的22万4000人次和耶稣受难日周末的14万9000人次多出许多。

移民局提醒公众，在2019年6月学校假期的高峰时段，开车的旅客须等候近两个半小时才顺利通关。随着学校假期接近尾声，移民局预料拥堵情况将持续至6月底，因此呼吁公众预留更长的通关时间，并尽可能避开高峰时段。

移民局把本星期六（6月25日）早上6时至9时、晚上9时至11时59分和星期日（6月26日）早上6时至8时，列为出境的高峰时段。

入境的高峰时段则是即日起到星期五（6月24日）的晚上10时到11时59分、星期六（6月25日）的晚上9时到11时59分，以及星期日（6月26日）的傍晚6时到晚上11时59分。

此外，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台正进行系统翻新工程，部分柜台将停止运作。

移民局说，为了避免受困车龙，公众可改用通关巴士服务，而不是开车入境马国。有关的巴士营运时间，可在陆路交通管理局的MyTransport.SG应用或巴士业者官网上查询。

当局也呼吁驾车者在出发前，通过One Motoring网站，或快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况。

为确保通关顺畅，避免不必要的延误，公众应确保护照还有至少六个月的有效期。

此外，驾驶新加坡注册车辆者也须遵守“四分之三缸油”条例，以免被禁止出境，甚至被罚款。根据有关法令，违例者可被罚高达500元，或被控上法庭。驾驶外国注册车辆入境者则须持有车辆入境准证（VEP）、陆交局批准电邮和自动通行卡（Autopass）。

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