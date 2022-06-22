英国顶尖大学留学生偷拍罪成 判监一年罚2500元

（早报讯）英国顶尖大学留学生偷拍女同学冲凉和如厕，法官指被告的罪行严重，对受害女子造成严重的伤害，但考虑到他目前已在接受改造，星期三（6月22日）判他坐牢一年和罚款2500元。

控方指被告的罪行比其他案件来得严重，他被控后原本不认罪，案件拖延了两年半。在这期间，被告也没找精神科医生治疗他的偷窥癖，可见他的认罪只是一种“策略”，而非出自真心悔过，吁请法官严惩他坐牢13个月和罚款3500元。

辩方律师代为求情时指，被告10岁时父母离异，他后来被诊断患有适应障碍症和偷窥癖，目前已积极接受治疗。律师也将36份收据呈堂，证明被告每个月都有接受心理辅导。

律师也说，被告对他犯下的罪行和对受害人造成的伤害感到抱歉，他已从中得到教训，并承诺会继续接受治疗，恳请法官轻判。

被告是现年24岁的蔡义晋（译音），案发时是英国某知名大学的学生，他面对15项侮辱女性尊严及一项触犯影片法令的罪名。11名受害女子早前同意解除被告身份禁令，获得法官批准，被告的身份因此曝光。

根据案情，蔡义晋在2015年至2018年之间，15次在新加坡与英国不同地点，偷拍11名女子洗澡、更衣或如厕的视频。蔡义晋以邀女性朋友回家做客为名，暗地里在厕所设置镜头偷拍她们，部分视频后来流传到网上。