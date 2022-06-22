美联储加息继续冲击股市 亚太股市今早普遍下滑

（早报讯）美国联邦储备局积极加息继续发酵冲击股市，亚太主要股市周三早上（6月22日）全线下滑，新加坡海峡时报指数早盘回跌9.31点或0.3％，午休前收报3108.17点。

尽管美国周二（21日）隔夜股市大反弹，但对提振亚太市场情绪起不了作用。本地股市今早开盘时原本延续昨日的升势，一度上扬至3132.17点的高位，但之后无力挺进，一路下滑至3096.98点的早盘最低点。

亚太股市同样表现不佳，其中，香港、韩国和台湾表现最差，下跌超过1％至2％，反映了投资者的谨慎情绪。

德意志银行（Deutsche Bank）不看好股市展望，对经济陷入衰退感到担忧。针对联储局的货币政策，该行国际私人银行首席投资官诺丁（Christian Nolting）接受彭博社访问时说：“他们越是加快升息和增加上调幅度，经济陷入衰退的概率越是提高。”

投资银行高盛集团也预计，美国经济在接下来一年陷入衰退的概率，从早前预测的15％增加一倍至30％。

世界银行本月初发表《全球经济展望》报告警告，全球正面临滞胀的风险，并将今年全球经济增长预测进一步下调至2.9%。

本地海指成分股方面，午休前起落参半，怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）、创业公司（Venture）和星展集团（DBS）领跌；怡和控股（Jardine Matheson）、DFI Retail集团（前称牛奶国际）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）则领涨。