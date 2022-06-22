餐饮业经历疫情 须积极创新转型把握新契机

（早报讯）尽管经历冠病疫情和各种外在挑战，本地餐饮业者过去两年多在重新定位业务方面展现韧力，并持续创新积极准备捉住疫后新契机。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说，餐饮业者过去数年已建立完整的生态系统，因此即便面对疫情打击，餐饮业仍和各界保持良好联系，具有全球竞争力和提供独特的产品和服务。

她星期三（6月22日）上午在2022年亚洲特色与优质食品展（SFFA 2022）及系列展上致开幕词时指出，在面对全球供应链干扰后，餐饮业已积极创新、交流最佳做法和加强业务网络，但科技再先进也无法完全取代面对面交流带来的好处，因此她乐见食品展中断两年后，所有人再度共聚一堂。

她说，疫后举行大型国际食品展，等于发出非常强烈信号，即新加坡会继续成为区域餐饮交流和商业中心。她呼吁国际和本地餐饮企业，继续善用新加坡强大的贸易生态系统和联络网，将本地当作战略基地，再放眼亚洲。

另一方面，新加坡咖啡协会会长马逢隆说，本地每周有两至三间咖啡馆新开张，多数由年轻人创业，他对咖啡产业朝气蓬勃感到高兴。

因疫情中断两年后，由蒙哥马利（亚洲）主办的第四届食品展一连三天在新达城会展中心举行，今年共有来自16个国家和地区超过180家展商和700个品牌参展，以及超过5000人参与。除了保持以往的特色及推出优质食品展和餐饮酒吧展外，现场也迎来了三个新展览主题——亚洲特色咖啡与茶展（Speciality Coffee & Tea Asia）、亚洲肉类和家禽展（Meat & Poultry Asia）和Food2Go展。

占地近1000平方米的新加坡展馆是本届食品展其中一大亮点，共有近70家本地企业进驻，展示本地多元且创新的餐饮产品和服务。