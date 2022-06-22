新加坡捐1000万美元给金融中介基金 助应对未来大流行病

（早报讯）新加坡捐献1000万美元给新的金融中介基金，预防、防范和应对未来大流行病。

财政部和卫生部今天（6月22日）发联合文告说，根据二十国集团（G20）高级别独立小组的建议，G20财长和卫生部长联席会议通过了成立金融中介基金（Financial Intermediary Fund，简称FIF），以预防、防范和应对大流行病的提案。基金由世界银行负责管理。

文告说，新加坡支持加强全球卫生安全的多边倡议，已为冠病疫苗全球获取机制（COVAX）的预先市场承诺（Advance Market Commitment），以及世界卫生组织和其他国际卫生机构的冠病应对工作做贡献。新加坡如今将捐献1000万美元（约1390万新元）给新的金融中介基金。

“冠病疫情对全球人类的生命和生计造成重大影响。我国必须发挥作用，克服当前的大流行病，并为下一场大流行病做更好的准备。这有助于避免重演冠病期间所付出的灾难性经济、社会和人力成本。”

欧盟委员会、德国、印度尼西亚和美国也已承诺向金融中介基金捐款。

金融中介基金旨在为大流行病预防、防范和应对填补重要融资缺口，让这类投资更加协调。它将为现有努力增值，加速低收入和中低收入国家的国内投资，并在区域和全球层面建立大流行病预防、防范和应对能力。

新加坡将继续同G20轮值主席国印尼和其他国际伙伴密切合作，加强对未来流行病的集体抵御能力。