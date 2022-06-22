反锁屋内与警僵持一小时 淡滨尼独居男血流一地

（早报讯）独居男反锁家中，疑自残脚踝，血流一地，与警方僵持一个小时后，亲友赶到开门救人。

这起反锁事件发生在昨天（6月21日）下午2时许，地点是淡滨尼91道第916座组屋。

热心读者通知《新明日报》，一名中年男子将自己反锁家中，警方与民防部队事后均抵达现场。

住在男子对门的邻居白先生（70岁）说，当时他一人在家，接到朋友的电话，才知楼下来了很多警察。

“警察敲门，但邻居不愿意开门，双方就这样僵持了近一个小时。后来，邻居的亲戚赶来开门，警察才能进入屋内。”

据他所听到的，男子当时还在屋内大吼“别管我”，之后就被医护人员扶上担架推了出来。

根据读者提供的视频，男子右边脚踝被绷带包裹，双脚都有血迹。记者也观察到，男子门前的地面上也残留血印。

民防部队受询时证实，到场后设置了两个安全气垫，事后将一人送进樟宜医院。

警方则证实，43岁男子反锁屋内后相信自残，当局于是出动危机谈判小组、特别行动指挥处等，于下午2时50分成功进入屋内，控制了男子，并在精神健康法令下将对方逮捕。

这名男子平日不爱开门，但也会与人交际聊天，看起来很正常。

邻居黄女士（66岁，文员）说，男子和母亲同住了几十年，后来母亲患癌，去年送进了疗养院后，他就独居。

“一两个月前他还告诉我，母亲只剩六个月的时间了，后来又说母亲要去世了，问我是否要购买他的四房式单位。”

她透露，男子之前是厨师，疫情期间失业，今年做了送餐员，为减少开销，去年辞退了请来照顾母亲的女佣。