金管局原则批准三家新数码付款代币服务商

（早报讯）全球金融科技行业正处于新科技浪潮的拐点，虽有许多逆风，但同时也有顺风带来巨大机遇。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰周三在“零点论坛”（Point Zero Forum）的预录视频开幕致词时宣布，新加坡金融管理局原则上批准了三家数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务商的执照。

据了解，这三家新加入的DPT服务商是Crypto.com、Genesis和Sparrowtech。

按照我国“付款服务法令”（Payment Service Act），所有DPT服务商都须向金管局申请执照。过去两年，金管局原则上共批准11家DPT服务商执照。

王瑞杰原本计划到瑞士苏黎世出席首届零点论坛，并为活动致开幕词。但他在上周六（6月18日）冠病检测呈阳，必须接受隔离，无法按计划出席活动，只能透过预录视频致词。

王瑞杰指出，本地金融科技业可通过“瑞士-新加坡合作”、”数码-可持续发展”和“行业-监管机构”三个双螺旋关系，推进行业蓬勃发展。

“瑞士-新加坡合作”方面，王瑞杰说，两国一直保持着密切金融关系，并且在五年多前金融科技行业刚起步时就率先展开合作。两国金融科技业共同寻求加强创新，扩大欧洲和亚洲之间的发展机会，以及推动新一轮新兴科技发展的过程中，也促成零点论坛的诞生。

在“数码-可持续发展”方面，王瑞杰说，新加坡将发行主权绿色债券，为公共基础设施融资。此外，新加坡也为进一步加快绿色金融科技的紧急行动作出贡献。

他透露，我国将在明年设立“ESG影响力中心”（ESG Impact Hub），加速可持续生态环境发展。

王瑞杰说：“这是设在新加坡市中心的实体空间，让绿色金融科技起步公司、风险投资公司、金融机构、非营利组织和家族理财办公室共聚在一起。通过该中心，我们希望能成为行业驱动的主要可持续发展举措的平台。”

不过他提醒说，漂绿（greenwashing）行为正与日俱增，不少公司选择性或欺骗性披露与ESG有关的信息，构成全球金融体系的一大祸根。

他说：“漂绿行为如果处理不好，将削弱市场对ESG产品的信心，进而影响金融稳定性。”

他建议，企业可利用绿色金融科技平台如NovA!，减低漂绿行动风险。

NovA!是我国人工智能金融计划的一部分，于去年11月首次宣布推出，可帮助金融机构更好地评估公司的环境影响和识别新出现的环境风险。

在“行业-监管机构”方面，王瑞杰指出，我国监管机构积极与区块链和数码资产业者合作，因为这行业和监管机构的关系应该犹如双螺旋一样，鼓励和促进创新之际，同时通过监管避免任何负面风险。

他希望这个“行业-监管机构”的双螺旋，能够成为新加坡、瑞士、欧洲和世界的强大变革力量。

零点论坛是由Elevandi主办，这是由新加坡金管局和瑞士国际金融秘书处（SIF）联合设立的公司。