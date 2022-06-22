无照为七人注射溶脂针 妇女判罚1万元

（早报讯）妇女没有行医执照，也没查看成分是否可合法使用，就为七人注射溶脂针，被判罚款1万元。

所幸接受溶脂针的人都没有出现副作用，但控方指这不构成减低刑罚的理由，因为这类溶脂针始终存在风险，可能导致他人受伤。

被告黄美凤（43岁）今天（6月22日）承认11项鲁莽行事危害他人安全的罪状，控方提控其中五项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，黄美凤是一名兼职行政助理，她对美容有兴趣，在2019年到马来西亚参与关于溶脂针的五天课程。2020年3月，她打算赚点外快，决定提供注射溶脂针服务。

向马国供应商购买溶脂液 网购大量的针

被告在Instagram设立网页宣传，并向马国供应商购买溶脂液，还网购大量的针。她没有求证相关的溶脂液是否可在本地合法使用，也无法确定针是否经过消毒。

短短四个月内，她在自己和顾客的住家为七名20至30多岁的女子注射溶脂针。被告过后还在理发院租下隔间使用，但她知道提供的服务违法，只跟业者说她提供脸部按摩和治疗。

长达一两个小时的“疗程”中，被告先为顾客擦药膏，并在注射处如手臂、肚皮和下巴画记号，接着把红色液体和透明液体注射进顾客的体内。每名顾客付给被告180元至500多元。

被人匿名举报网页

有人后来匿名举报被告的网页，被告随之停止提供服务。

代表律师求情称，被告育有四名孩子，疫情期间手头紧，只想透过这门生意补贴家用，而非赚大钱。律师也指被告在马国经过相关训练，况且顾客都自愿注射溶脂针，事后也没有作出投诉。

然而，控方指施打程序可导致身上出现淤青或疤痕，顾客也可能对溶脂液过敏，这次仅侥幸没有大碍。另外，控方指被告拿不出任何与课程相关的文件当证据，马国的证书也不受本地认可。

法官指判刑必须考虑到公众的安全，但因被告选择认罪而且是首次触法，最终判她罚款1万元，也允许她分期付款缴交罚金。（人名译音）