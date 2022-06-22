“客工诗人”工作准证不获续 人力部否认与他争取客工权益有关

（早报讯）在本地工作19年的“客工诗人”扎基尔，工作准证到期不获续。他在面簿发文称这可能与他争取客工权益有关，但人力部否认指控，强调非居民不是理所当然享有在新加坡工作的权利。

45岁的扎基尔（Zakir Hossain Khokan）是孟加拉人。他今天（6月22日）在面簿发布千字长文说，公司人事部上个月24日告知他，他的工作准证已到期却无法更新。

据他阐述，工作准证申请系统原本显示“这名员工在政府机构有不良记录”，但人力部后来告知这是行政失误，工作准证不获续的理由是他不符合资格。尽管如此，扎基尔仍怀疑这与他在客工待遇和其他社会课题上积极发声有关。

人力部答复媒体询问时说，当局在评估申请人是否适合在新加坡工作和更新工作准证前，会考虑各种因素。“非居民没有理所当然在新加坡工作的权利。”

扎基尔的工作准证不获续后，曾上诉要求当局重新考虑，他的雇主则没有上诉。人力部考虑了他的上诉申请，但最终告知他上诉不成功。

人力部说，扎基尔在我国工作19年，经常写作有关本地客工的文章，即使如此，当局仍多次更新他的工作证件。但人力部也强调，不能接受误导他人、虚假或刻意引发争议的公开贴文。

当局说，扎基尔去年10月16日在面簿发文，称本地客工为“劳动奴隶”（work slaves），也称客工宿舍为“劳动营”（work camps）。他还声称士兵和装甲车包围了客工宿舍西雅惹兰都康（Westlite Jalan Tukang）。

人力部指出，虽然扎基尔在贴文中署名“西雅惹兰都康的客工”，但他自己从没住过这个宿舍。“扎基尔的虚假言论可能会煽动西雅惹兰都康和其他地方的客工，激起他们的情绪，并可能造成公共骚乱。”

人力部说：“扎基尔已获准在新加坡工作很长时间，尽管他是一名长期社运人士。他的工作证件已经过期。他在新加坡没有工作，不能延长逗留时间。他已经逾期逗留。”