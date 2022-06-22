自制火柴“炸弹”吓坏邻居 男子接受社区服务令评估

（早报讯）中年男子威胁要在盛港综合医院引爆炸弹，还在家用火柴自制“迷你炸弹”，弹出窗外掉进楼下邻居家。

所幸爆炸物只发出声响，无人受伤，邻居马上报警，被告王蓝华（54岁，无业人士）遭绳之以法。

被告今天（6月22日）承认鲁莽行事危害他人安全和刑事恐吓罪，法官下令他进行评估，看他是否合适接受社区服务令。

火柴爆炸物事件发生在2021年8月14日，在安谷连路的某座组屋。被告住在16楼，不幸遭殃的邻居住在六楼。

案情显示，被告自30多岁就对炸弹和气枪感兴趣，他通过网络视频，学会使用火柴制造爆炸物。

被告用胶带把火柴头和火柴盒砂纸黏在一起，装在盒子组成“迷你炸弹”。盒子一旦与地面碰撞，火柴头会瞬间起火，引发爆炸。

弹出窗外掉入六楼邻居房间

午夜时分，被告将盒子弹出主人房窗外，盒子通过窗户掉入六楼邻居的房间。正背对窗口进行礼拜的邻居，突然听见震耳欲聋的“爆炸”声，吓得他跳开。

据邻居观察，引爆后的青色盒子和黑色微粒洒满地，空气弥漫着火药味，还有白烟飘入房内。邻居近期已发现有人丢爆炸物，但不知道嫌犯的身份，这次不巧落入他的家，气得他马上报警。

被告遭逮捕后，承认在同年6月和7月做过类似行为，但他以为爆炸物会落在组屋底层，没想到会影响邻居。

去年5月，被告也威胁一名在盛港综合医院工作的女子，称他已购买爆炸物，将在女子的工作场所引爆炸弹，导致对方受到惊吓。法庭文件没提及被告与女子的关系。

法官将在评估报告出炉后决定判刑。案展择日下判。（人名译音）