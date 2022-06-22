亚细安防长发联合声明 吁推动缅甸重返常态

（早报讯）亚细安十国的国防部长发表联合声明，呼吁尽快完成对《南中国海行为准则》的磋商，以及通过落实五点共识推动缅甸和平重返常态。

国防部长黄永宏医生星期三（6月22日）出席在柬埔寨首都金边举行的第16届亚细安国防部长会议（ADMM）。会议过去两年以视讯进行，今年恢复实体形式。

黄永宏在会后说，亚细安防长会议发表了实质性的联合声明，除了呼吁尽快完成对《南中国海行为准则》的磋商，也重申亚细安将通过落实去年4月亚细安领导人峰会达成的五点共识，推动缅甸和平地重返正常状态。

五点共识包括要求军政府停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成对话、接受人道主义援助，以及允许特使访问缅甸。

黄永宏也说，防长会议的讨论富有成效，涵盖网络和资讯领域威胁等重要安全议题。会议也接受了去年在本地成立的网络安全与资讯卓越中心（ADMM Cybersecurity and Information Centre of Excellence）的职权范围，以加强区域合作。

我国国防部文告指出，联合声明承诺以亚细安防长会议和亚细安加八防长会议（ADMM- Plus）作为本区域的主要安全架构，加强战略对话和实际防务合作，并且强调亚细安核心（ASEAN Centrality）对维护以规则和国际法为基础的区域架构的重要性。