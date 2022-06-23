全球宜居城市 新加坡下滑至37名

（早报讯）随着全球冠病疫情缓和，亚太城市的宜居程度有所下滑，新加坡今年在全球宜居城市中列居37名，比去年下滑三个名次。相较去年有八个亚太城市跻身前十，今年只有日本大阪和澳大利亚墨尔本仍在榜上，共享第十名。

经济学人智库（EIU）星期四（6月23日）公布2022年全球宜居城市排行榜，除了大阪和墨尔本，前十名中其他席位都由欧洲和加拿大城市占据。维也纳高居今年的榜首，继2018年和2019年后再度成为全球最宜居的城市，而去年排名第一的新西兰城市奥克兰以及其他表现亮眼的澳大利亚城市阿德莱德、珀斯和布里斯班都被挤出榜外。

新加坡去年排在第34位，今年下滑三名至37位。若单看亚洲城市的排名，新加坡则从去年的第四位滑落至第九，排在大阪、墨尔本、悉尼、东京、布里斯班、阿德莱德、珀斯和奥克兰之后。

这项排行榜是从稳定度、医疗、教育、文化和环境以及基础设施五大方面，对172个城市进行评估打分。此外，冠病疫情的影响以及相关限制措施对城市宜居程度的影响也纳入排名的考量。

随着全球冠病疫情缓和以及防疫措施松绑，多数城市的文化、教育和医疗指数都有所提升，因此今年的平均宜居指数显著增长，从去年的69.1分升至73.6分。

物价飙涨危机或影响全球宜居程度

不过，由于俄乌战争导致数个东欧城市的稳定度下降，今年的指数仍然低于疫情前。其中基辅更是被排除在外，而莫斯科和圣彼得堡的名次则下滑。

经济学人智库全球宜居程度主管乌帕萨纳·杜特（Upasana Dutt）在文告中指出，随着全球疫情趋缓，今年多数城市的商店、餐馆和博物馆重开，加上学生得以重返校园，医疗系统的负担也显著减少。这不仅让整体指数有所提高，像维也纳这样的重要景点城市更得以重生，因而在今年位居榜首。

但他也说：“俄乌战争导致面临地缘政治危机的东欧城市排名下滑，目前最令人担忧的是物价飙涨危机可能会影响全球宜居程度，特别是稳定度。”