（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔表态将继续加息抑制通货膨胀，促使投资者保持谨慎，华尔街股市周三（6月23日）收跌。

美国周三隔夜股市全线下滑，纳斯达克指数和标普500指数分别跌0.15％和0.13％，道琼斯工商指数跌0.15％。

鲍威尔周三在参议院银行委员会的听证会上发表上述看法。他指出，当局预计持续加息是合适的，过去一年，通胀显然超出了预期，而且还会保持这种势头。当局因此需要根据经济数据和不断变化的前景，灵活应对。

新加坡方面，海峡时报指数昨日下跌24.17点或0.78％，闭市报3093.31点。由于宏观经济环境还不稳定，分析师不看好海指的短期走势。

今天（23日）可关注的股票：

1）祐玛战略（Yoma Strategic）早前与阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金融服务达成战略合作协议，收购挪威电信集团（Telenor Group）在Digital Money Myanmar（简称DMM）的显著股权。公司今早宣布，协议的时效日期（long stop date）获延长至9月14日，以完成这项收购项目。

2）餐饮业者Katrina集团昨晚披露，集团子公司ST Hospitality的两名职员正在协助市区重建局调查，这是关于子公司在提供短期住宿时，可能触犯最短居住期的条规。

这两名员工分别是高级和初级职员。他们在6月16日收到关于调查的通知信。集团指出，这项调查正在进行中，目前集团或相关人士没有被提控。

3）国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）把力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）的企业家族评级从“B1”下调至“B2”，因为信托的财务情况疲弱。穆迪也把信托独资子公司发行的债券评级下调至“B2”。信托收报5.4分，无起落。

4）华丰股份（Hwa Hong）今早披露，收购献议的截止期限已从本月28日，延长至7月6日下午5时30分。收购方Sanjuro United之前把现金收购价从每股0.37元调高至0.40元。