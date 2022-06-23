今年国庆再迎全面防卫表演 特别行动部队现场救“人质”

（早报讯）时隔五年，今年国庆庆典将再次迎来防卫表演，包括上演精英部队“拯救人质”的桥段。

上次于2017年上演的“精锐防卫表演”（Dynamic Defence Display）今年改名为“全面防卫表演”（Total Defence Display），并和检阅礼结合成一个项目。项目分为三个段落，共超过2500人参与，展出多过50个装备。

项目主题为“我国的防卫力量”（Strength of Our Nation），先展出海陆空三军的先进装备，而新加坡武装部队人员会表演一些高难度动作，包括往年国庆庆典都会呈现，且深受欢迎的F-16战斗机“星花绽放”（bomb burst）飞行表演。公众也能再次目睹海军潜水员进行高空跳伞入海项目。

第二段的表演由37个现场和虚拟的步操队伍组成，参与人数多达2000人。今年的检阅典礼现场也再次迎回青年、社会和金融组织的步操队伍。为纪念国民服役55年，典礼将特别播放向国民服役人员与他们雇主和家人致敬的视频，步操队伍也会形成“NS55”的阵型。检阅礼其他亮点包括由联合学校合唱团、武装部队精准步操队伍，以及武装部队和警察部队联合乐队演出的军乐队分列式表演（Military Tattoo）。

最后，武装部队会与警察部队和民防部队一起进行现场联合反恐演习。武装部队特别行动部队（Special Operations Task Force，简称SOTF）也会上演一场拯救在公共巴士被挟持人质的桥段。

武装部队早前宣布替代CH-47D型契努克直升机的CH-47F型重型直升机、Hunter装甲车、民防部队的消防灭火机（Pumper Firefighting Machine），以及警方的下一代快速反应车将首次参与防卫表演。

国庆庆典检阅典礼主席刘开兴中校说：“这个项目旨在举行一个庄严与精准的典礼，展现每个新加坡人在全面防卫所扮演的积极角色。今年的典礼会更大更好，除了经典的‘国旗致敬环节’（State Flag Flypast），我们也会让更多人参与演出，一同为新加坡庆祝生日。”