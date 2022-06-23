人力部将制定更多安全措施 工地日后须装闭路电视

（早报讯）本地今年至今已发生27起致命工地事故，人力部将检讨并制定更多措施，包括让罔顾员工安全的公司无法竞标政府合约，以及规定所有工地安装闭路电视或监测系统。

人力部兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天（6月23日）早上在新加坡建筑商公会的安全与卫生论坛说，27起工地致命意外同2019年同期相比翻倍，当中有10起涉及建筑业。

其中最近的致命事故发生在昨天（22日），一名32岁客工在万礼的内政团队战术中心，因被移动式起重机和配重击中，送院后不治身亡。

陈诗龙说：“这个情况令人感到担忧，每一起致命工业意外都不应该发生。有六成的致命意外涉及小型建筑公司或项目，我劝大家不能忽视这类公司，必须努力让他们改善安全和卫生标准。我们也必须竭尽所能避免任何致命意外，确保员工都能安全回家与家人团聚。”

罔顾员工安全的公司将无法竞标政府合同

他指出，人力部已加强执法和对雇主推出更严厉的处分。人力部也将检讨落实上游措施，包括在公共领域建设招标制定统一的淘汰标准和检讨现有的扣分制度，让更安全的建筑公司获得更好的工作机会，罔顾员工安全的公司则无法竞标政府合同，以及更难聘请外籍劳工。

此外，人力部也将检讨工作场所安全与卫生人员的监督范围以及人数，以更好帮助承包商管理工地安全，并呼吁安全与卫生人员更多借助科技。

陈诗龙说：“这包括在工地高危场合安装闭路电视和其他监视设备，以解决监视工地的人手短缺的问题。尤其是配备视频分析技术的系统，可在出现危险情况如员工进入不该进入的区域时进行提醒。我们在不久之后会要求工地都安装闭路电视和监视系统，并同建筑商公会合作落实这一点。”