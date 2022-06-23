联储局加息立场坚定 本地投资者保持谨慎

（早报讯）美国联邦储备局继续加息的立场坚定，本地投资者保持谨慎，新加坡海峡时报指数高开低走，午休前升19.19点或0.62%。

本地股市今早（6月23日）开盘时扭转昨日的跌势，一度上扬至3124.45点的早盘高点，但之后呈现疲态，下滑至3107.08点的早盘低点，午休前收报3112.50点。

海指成分股方面，午休前大部分上涨，凯德投资（CapitaLand Investment）、华业集团（UOL）和星展集团（DBS）领涨。

亚太股市起落参半，日本、韩国、马来西亚和台湾股市下跌；新西兰、上海和香港股市上扬。

美国联储局主席鲍威尔周三（22日）在参议院银行委员会的听证会上说，当局了解高通胀带来的困难，他们坚定致力于降低通胀并正在迅速采取行动。

鲍威尔上周曾说，联储局可能在7月底的例会上决定再加息75或50个基点，但他周三在听证会上没有提及未来加息的幅度。

他也承认大幅加息可能使美国经济陷入衰退，软着陆“非常具有挑战性”。

星展银行利率策略师廖裕铭今早发表报告指出，银行不认为联储局会在2023年之前非常激进地提高利率至4％，之后才来大幅度进行削减。

廖裕铭说：“比较有可能的是以较缓和的步伐上调利率，直到我们预测的3.5％，之后再重新进行评估。”

至于新加坡的情况，市场密切关注我国今天发布的5月份消费价格指数。市场猜测如果通胀数据不乐观，新加坡金融管理局可能再度在周期以外的时间点收紧政策。金管局已三度让新元升值，抑制通胀加剧。

我国核心通货膨胀率持续上扬，4月份达到3.3%，是自2012年以来首次突破3%，创下10年来最高。

投资顾问公司瑞银（UBS）私人财富管理董事麦卡尼（Alli McCartney）也认为，通胀压力的确比任何人预期的来的更持久，而且影响全球。