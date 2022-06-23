今年第27起致命工伤事故 客工夹起重机内伤重不治

（早报讯）32岁印度籍客工昨早（6月22日）意外夹在起重机的部件当中，在昏迷状态下送院抢救但伤重不治，成为今年死于工伤意外的第27人。

这起工地事故发生在万礼采石场路（Mandai Quarry Road）的内政团队战术中心（Home Team Tactical Centre）内。

人力部发言人回答《联合早报》的询问时指出，事故发生于昨天上午10时15分，当局正在调查，已指示工地建筑商停止所有的升降工作。

事发前，客工准备从放在移动式起重机底盘（chassis）下的工具箱取出两个卸扣（shackle），正在操作的起重机顺时针转动。结果，客工的胸部挤压在让起重机保持平衡的配重（counterweights）以及底盘之间。客工过后被送往邱德拔医院抢救，但伤重不治。

发言人说，根据一般的安全措施，起重机在操作时，必须放置路障和警示牌，所有人必须远离这些危险地区。

警方昨天上午10时20分接到通知，得知一名32岁男子在昏迷的情况下送到医院抢救，过后宣告不治。

警方发言人说，初步调查显示事故不涉及犯罪行为，案件仍在调查中。

根据人力部，工地的建筑商是中建南洋（China Construction（South Pacific）Development），客工的雇主是Hwa Yang工程公司。

内政团队战术中心于2015年启用，为新加坡民防部队、新加坡警察部队和镇暴队等提供训练场所。