物价继续上扬 我国5月核心通胀率升至3.6％

（早报讯）我国整体物价进一步上扬，5月份的整体和核心通货膨胀率双双攀高，整体通胀为5.6％，不包括私人陆路交通和住宿的核心通胀为3.6％。

新加坡金融管理局和贸工部周四（6月23日）发布的联合文告显示，与4月份相比，整体通胀率上升0.2个百分点，核心通胀率上升0.3个百分点。

文告指出，整体通胀率上扬是因为核心通胀率上升，住宿和私人陆路交通通胀也升温。

5月份核心通胀上扬反映了食品、服务、零售和其他商品，以及电力和天然气等费用上升。

文告同时指出，全球大宗商品价格上涨、俄罗斯和乌克兰的冲突，以及区域冠病疫情造成的供应链问题，将导致外部通胀维持高压。

在短期内，地缘政治风险加剧和供应紧张的情况将使原油价格保持在高价位。供需不平衡以及全球运输和区域供应链中断的情况下，其他商品，例如食品价格预计也将保持在高水平。

核心通胀率预计在未来几个月进一步上升，接着在年底因一些外部通胀压力消退而放缓。地缘政治和大流行病相关冲击仍可能造成通胀升温。

由于私人交通和住宿通胀预计在短期内保持坚挺，今年整体通胀的上升幅度将超过核心通胀。今年全年，整体通胀率预计落在4.5％至5.5％之间，核心通胀率预计平均为2.5％至3.5％。