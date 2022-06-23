涉共谋提供“假接种”被控 许淑慈获准出国寻医

（早报讯）涉共谋医生和诊所助理提供“假接种”被控，反疫苗接种群组“Healing the Divide”创办人许淑慈获准出国寻医。

许淑慈（46岁）面对一项共谋向卫生部做虚假陈述的罪名，指她在去年7月与今年1月之间，涉嫌与医生柯杰智（33岁）和诊所助理蔡清顺（40岁），谎称多名人士已施打中国国药集团（SinoPharm）疫苗，让卫生部发出凭证。除此之外，许淑慈也因为涉嫌在今年1月25日晚上，在警局拒签和撕毁笔录，面对一项妨碍公务的罪名。

许淑慈日前通过代表律师日提出离境的申请，上周五（6月17日）在庭上称患上了甲状腺癌（thyroid cancer），想到马国马六甲及吉隆坡等地寻求治疗，但遭控方反对。

主控官当时表示，许淑慈连基本资料如住宿和行程都没整理好，不能排除她有潜逃的风险。

案件今早（23日）再次在国家法院过堂，代表律师说许淑慈同意缩减行程，只会到马六甲一家医疗中心求医，并且将会在案件下次过堂的前一天回到新加坡。除此之外，她也会在离境之前提供调查官她旅行期间的所有住宿资料及联络方式，并且会在回国后提供医疗记录。

主控官表示，控方虽然认为许淑慈的申请仍有不少的遗漏，但既然她将目的地局限于马六甲，并承诺会及时回国，因此不再反对申请，但要求她另外交出4万元的保释金。

许淑慈目前以2万元保释在外，法官批准她明天能飞往马六甲，并且在今年7月17日必须回到新加坡，下令她找担保人提交额外3万元的保释金。案件将在7月18日过堂。