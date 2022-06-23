涉两起包裹诈骗与伪造发票 男子被控

（早报讯）两名包裹诈骗案受害者，将两笔分别为1万元和1万8500元的款项转进一名男子的两个银行户头。这名男子（54岁）被指涉两起包裹诈骗案中，接收共2万8500元款项，以及伪造发票，今天（6月23日）被控上法庭。

被告林国忠（译音）面对两项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益），以及一项伪造文件的罪状，目前以1万元保释在外。

根据警方文告，警方在2021年8月12日，接获一名包裹诈骗女受害者的报案，指她把1万元转账到一个银行户头。

初步调查显示，受害者在社交媒体平台上与一名陌生人结识。在近一个月的聊天交流后，对方提出要寄送金钱和首饰给女子。

女子后来却收到一则据称来自送货公司的短信，指包裹送达我国关卡遭到扣留助查，须缴付1万元方可通关。女子不疑有他，按照指示付款转账，直到警方联系上她时，才惊觉受骗。

调查显示，这笔1万元的款项被转进被告的银行户头。警方随后也在被告的另一个银行户口，查获另一笔1万8500元的赃款。这笔钱属于另一名包裹诈骗案受害者。

另外，被告也涉嫌在2021年8月伪造一家公司的电子发票，企图欺骗。据了解，他被指安排汇款到海外。

被告在庭上表示有意申请法律援助。案件展至下月21日过堂。

在抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，罪成可判坐牢不超过三年，或罚款不超过15万元，或两者兼施。伪造文件若罪成，可判坐牢长达10年和罚款。