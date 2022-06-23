老母伴儿尸一周 亲友上门消毒搬走物品

（早报讯）老母亲在家伴尸一周后惊动警方上门，亲友昨天到事发单位协助搬走死者物品，并为住家消毒一番。

《新明日报》昨天（6月22日）报道，54岁儿子卧尸在联邦弄第85座组屋的五楼单位，八旬母亲不舍爱儿，伴尸逾一周，直到传出腐臭味，邻居在星期二（21日）报警后才揭发。

据街坊透露，上述单位只住着母子两人，事发后相信是老妇的亲友曾上门，但他们都不愿多谈。

记者昨天再次走访单位，发现大门紧闭，部分百叶窗开着，但无人应门。

现场传出一股强烈的消毒药水气味，同层邻居梅女士（68岁）透露，昨午约2时，有三四名相信是老妇的男女亲友，前来协助搬走相信是死者的物品。

“我看他们拿了许多包黑色塑料袋出来，直到下午4至5时，他们才离开。我并没见到老妇走出屋外，只看到她的门外放了一瓶消毒液。”

她指两母子平常较少与邻居打交道，偶尔老妇的儿子才出外晒衣与浇花，相信儿子是负责照顾老母亲的生活，所以才没工作。

波那维斯达公民咨询委员会主席在电邮中向《新明日报》记者表示，对此事深感悲痛。

“我们的社区领袖已与家人取得联系，表达我们的哀悼并提供帮助。我们在定期社区活动中（例如每周家访和接见选民活动）都鼓励居民留意其他居民，并在觉得有居民需要协助时，通知我们。”