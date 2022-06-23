男子酒驾被逮 塞百元贿警判罪成

（早报讯）隔天就要飞回家和家人团聚，岂料酒后开车被捉，男子拿100元想要“小事化无”，结果惹上更严重的贿赂官司。

韩绍录被控三项行贿罪名不认罪，称他当时只想缴付罚款。法官不相信他的说法，昨天（6月22日）判他罪成。

审讯揭露，警方在2019年12月3日晚上11时半左右接获通报，指芽笼31巷停车场有人酒后开车，派了两名交警到场，发现被告一身酒气坐在车内。

两名警员问话，但被告只会说华语，两人都听不懂。一名警员回车上拿测酒器，另一名警员尝试沟通，被告却从钱包里拿出两张50元，在警员面前晃了几下。

警员看到钱，但听不懂被告说什么，立刻喊搭档帮忙。被告见状，拿着同样的两张50元，对着另一名警员挥舞。

两人接着要被告坐在路旁等待，被告一直想把100元塞给两人。其中一名警员拿过钱后，拨电给一名华族警员，要他通过电话翻译，问被告到底是什么意思。

翻译后，两人才察觉被告想贿赂，立刻通知长官到场。长官到场后质问被告，被告称他不是想贿赂警员，说在中国要行贿至少得上千元。

长官警告被告，说在新加坡连两毛钱都算贿赂，但被告坚称100元只是“咖啡钱”，还想把钱塞给长官。

主控官指出，被告被捕后，在多份笔录及口供书中承认拿出100元是想要警员放过他，调查也显示他隔天就要回中国，还已通知了亲朋好友，明显是因为担心酒驾影响计划，为了能顺利离开才犯案。

主控官认为，被告被控后改口称当时想要“缴付罚款”，只是为了脱罪编造的谎言。

法官将择日裁定刑罚。