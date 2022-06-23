临时补贴延长至本月底 确诊德士和私召车司机可申请150元补贴

文 /
马菁

发布 / 2022年6月23日 3:19 PM

更新 / 2022年6月23日 3:42 PM

全国私人出租车司机协会和全国德士师傅协会的会员将可在榜鹅所有的长城和口福分店享用获津贴的“爱心餐”。（白艳琳摄）
全国私人出租车司机协会和全国德士师傅协会的会员将可在榜鹅所有的长城和口福分店享用获津贴的“爱心餐”。（白艳琳摄）

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（早报讯）为减轻更多德士与私召车司机在疫情间面临的负担，点对点（P2P）冠病疫情短期补贴计划将延长一个月至本月底，让冠病检测呈阳且符合资格的司机有机会申请150元的一次性现金补贴。

在今年4月1日至6月30日期间冠病检测呈阳的全国德士师傅协会（NTA）和全国私人出租车司机协会（NPHVA）会员，可以在第一个阳性检测后30天内或7月15日前向NTA和NPHVA申请。会员也必须在第一个抗原快速检测（ART）呈阳前支付了至少3个月的会员费。

为了进一步帮助德士与私召车司机缓解生活成本压力，榜鹅海滨基层组织和东北社区发展理事会，与长城集团和口福集团合作，在榜鹅的长城和口福分店扩展“爱心餐”计划，让NTA与NPHVA会员享有津贴餐食。计划预计从下个月开始。

白沙—榜鹅集选区议员、全国职工总会署长、全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩说：“德士与私召车司机承受着巨大的经济压力，而我们很高兴能够动员各个合作伙伴一同齐心协力，为他们提供支持，并希望这些计划能为他们带来一些缓解。”

在合作伙伴的支持下，25万4000元的基金不仅用于点对点（P2P）冠病疫情短期补贴计划（P2P Covid-19 Temporary Relief Scheme），也会通过协会的困难补助金（Hardship Grants）帮助更多德士与私召车司机。

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