临时补贴延长至本月底 确诊德士和私召车司机可申请150元补贴

（早报讯）为减轻更多德士与私召车司机在疫情间面临的负担，点对点（P2P）冠病疫情短期补贴计划将延长一个月至本月底，让冠病检测呈阳且符合资格的司机有机会申请150元的一次性现金补贴。

在今年4月1日至6月30日期间冠病检测呈阳的全国德士师傅协会（NTA）和全国私人出租车司机协会（NPHVA）会员，可以在第一个阳性检测后30天内或7月15日前向NTA和NPHVA申请。会员也必须在第一个抗原快速检测（ART）呈阳前支付了至少3个月的会员费。

为了进一步帮助德士与私召车司机缓解生活成本压力，榜鹅海滨基层组织和东北社区发展理事会，与长城集团和口福集团合作，在榜鹅的长城和口福分店扩展“爱心餐”计划，让NTA与NPHVA会员享有津贴餐食。计划预计从下个月开始。

白沙—榜鹅集选区议员、全国职工总会署长、全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问杨涴淩说：“德士与私召车司机承受着巨大的经济压力，而我们很高兴能够动员各个合作伙伴一同齐心协力，为他们提供支持，并希望这些计划能为他们带来一些缓解。”

在合作伙伴的支持下，25万4000元的基金不仅用于点对点（P2P）冠病疫情短期补贴计划（P2P Covid-19 Temporary Relief Scheme），也会通过协会的困难补助金（Hardship Grants）帮助更多德士与私召车司机。