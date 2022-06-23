新加坡即日起从老挝进口电力

（早报讯）新加坡星期四（6月23日）起从老挝进口100兆瓦的电力，电力输送将途经泰国和马来西亚，这也意味着老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化（简称LTMS-PIP）项目启动。

新加坡能源市场管理局（EMA）发文告指出，这是涉及四个亚细安国家的首个多边跨国电力交易，也是新加坡首次进口再生能源，具有一定的历史意义。

EMA指出，LTMS-PIP是落实亚细安电网的重要探路工程。拟议中的亚细安电网是一项重要的区域倡议，希望通过现有的电力互联设备加强互联能力，并得到可持续的安全能源供应。“这为开发本区域低碳和可再生能源提供了机会，并有助经济发展以及提高能源安全与稳定。”

作为LTMS-PIP的一部分，吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝基础设施控股公司（Keppel Infrastructure）子公司吉宝电气私人有限公司（Keppel Electric），上周和老挝电力公司签署了一份为期两年的初步购电协议。吉宝电气也是首个获得EMA颁发电力进口商许可的企业。

根据老挝《万象日报》报道，老挝电力公司2022年至2023年将在旱季和雨季分别为新加坡供应30兆瓦和100兆瓦的电力。老挝的雨季是每年5月至10月，旱季则是11年至次年4月。

老挝出售的电力来自水力发电，属于再生能源。当地近年来为了满足国内用电需求以及建立对外出口电力的能力，已经兴建和规划了一系列水电站，希望成为东南亚的“电池”。

我国政府2021年曾宣布，计划到了2035年进口最多4千兆瓦（gigawatts）的电力，满足本地到时约三成的电力需要。电力的进口来源包括马来西亚、印度尼西亚和老挝。