林明彦蝉联新加坡工商联合总会主席

（早报讯）新加坡工商联合总会（SBF）周四（6月23日）发布新一届任期两年的理事会，林明彦蝉联理事会主席。

总会文告指出，新一届理事会共有26名理事，其中13名为获选理事，12名为商会代表理事，一名增选理事。

新一届理事会当中有八名新理事，包括新加坡美国商会（AmCham Singapore）主席卡恩（Simon Kahn）、新加坡酒店协会会长郭玮玲、新加坡印度商会（SICCI）主席帕雷克（Neil Parekh）和新加坡科技工商协会（SGTech）主席黄伟明。现任理事当中有七人将任满卸任。

总会周四举行第20届常年大会，之后新一届理事会即刻举行第一次会议，推选林明彦担任主席，并且推选张一容、颜少奇、关国忠和杨允仁担任副主席。理事会也推选关国忠和杨杏玉担任秘书和副秘书，颜少奇和李坚辉担任财政和副财政。

林明彦说：“今年是总会成立20周年，在众多前任和现任理事会成员、商业领袖和行业合作伙伴的大力支持下，我们才得以向会员提供不同的计划和服务。我们七位即将离任的理事会成员为总会提供良好服务，在我们工作上提供对商业课题和发展的洞察。我感谢他们的贡献和领导。我也热烈欢迎新一届理事会，并期待着与理事会成员密切合作，密切关注我们商业环境中快速的变化。有他们的支持，总会会继续支持会员实现商业目标和抱负。”