本地股市周四全日微跌0.02%

（早报讯）市场对于通货膨胀和全球经济可能陷入衰退的担忧，导致我国股市在疲弱情绪中横摆作收。

新加坡海峡时报指数周四（6月23日）微跌0.51点或0.02%，闭市报3092.80点。

全场成交量11亿7000万股，总额9亿6254元。整体上升股286只，下跌股227只。

海指成份股涨跌互见，12只上扬，13只下跌，五只持平。

领涨的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和凯德投资（CapitaLand Investment）。

丰树工业信托起2.37%，报2.59元；吉宝数据中心信托起2.06%至1.98元；凯德投资起1.61%至3.78元。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang）、怡和合发（Jardine C&C）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）。

扬子江船业跌1.55%至0.955元，怡和合发跌1.03%至28.79元，DFI零售集团跌1.01%至2.93美元。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说，全球股市投资者仍对通胀和经济衰退感到担忧。

“目前尚无迹象表明通胀正在放缓，预料（各国央行）更积极加息步伐，以遏制通胀。”

不过，央行积极加息的举措却导致风险资产受压下挫。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮受访时说，海指短期内将出现下滑的疲弱走势，因此建议投资者不要在一见到股市稍有回弹时就进场吸纳。

她指出，海指目前的支撑点在3000点左右。