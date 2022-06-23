盗刷700多万元买网络服务挖掘加密货币 无业男判监10年

（早报讯）非法截取多人的信用卡资料，盗刷购买总计700多万元的网络服务来进行加密货币挖掘，无业男子被判坐牢10年。

法官下判时指出，被告何俊家（32岁）通过复杂的手法骗取巨额款项，造成巨额损失，必须严惩以儆效尤。

被告共面对26项控状，他早前承认吸毒、欺诈、抵触滥用电脑法令等共12项，今天（6月23日）被判刑。

案情显示，被告在2016年利用个人资料在电子商务亚马逊网络平台注册账号，用来挖掘加密货币，但他后来因为无法付支付务费，账号被取消的同时，也被禁止开设新账号。

隔年，被告在“暗网”为他人伪造美国驾照，随后获得特权，在“暗网”内截取了70人的个人资料，受害人就包括美国网络游戏开发商Riot Games创办人马克·梅丽尔（Marc Merrill）。

被告接着使用马克·梅丽尔的资料在亚马逊网络平台注册新账号，还特地更换对方银行记录中的电邮邮址，以便让电邮发送到自己指定的邮址。

为了继续持有亚马逊账号，被告甚至非法登入马克·梅丽尔的银行账号、伪造美国驾照等，以银行资料和证件“证明”身份，试图瞒天过海。

2017年11月4日至2018年1月28日之间，被告非法利用马克·梅丽尔的信用卡，支付超过521万美金（约709万8382新元）的亚马逊云计算服务，用于加密货币挖掘。

但在2018年1月27日，被告无法偿还超过186万美金（新币约258万元）的服务费，亚马逊网络平台因此暂停了他的账号。

被告也以同样的方式在谷歌云端登记账号，盗刷近25万美金（新币约34万元）。

被告售卖部分获得的加密货币，约三个月内取得34万元，不过他随后把这笔钱和剩余的加密货币花光。

亚马逊网络平台及谷歌经过内部调查，把盗刷的款项归还原主。

被告没有做任何赔偿，事后更遭美国司法部起诉，刑事侦查局科技罪案调查组2019年突击被告的住所，将他逮捕。

被告在父亲的陪同下出庭，他通过代表律师说需要时间到医院看诊及处理工作事务，申请延迟服刑日期。法官允许他7月22日开始服刑。（人名译音）