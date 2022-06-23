维文：闭关自守不可行 各国应共谱复苏道路

（早报讯）闭关自守不可行，对小国更是如此。各国应共同合作以确保国际贸易保持通畅、可预见、开放和可靠，共同谱出包容的后冠病复苏道路。

在卢旺达出席共和联邦外交部长会议的外交部长维文医生当地时间今天（23日）中午（新加坡时间23日下午）在会上发言时说，世界过去两年充斥着疫情、战争和饥荒。他对如何提升各国应对全球挑战的能力提出四点观察。

维文说，冠病疫情强调了供应链保持可靠的重要。疫情催化了本土主义和保护主义，各国单方面保护自身的短期利益，却导致供应链受阻等后果。

新加坡致力于保持货品、人员和服务的流通。维文说，稳定和具韧性的供应链在确保疫情和战争中维持生命必不可少的食物、医疗物资等重要物品不间断流通方面发挥关键作用。

全球还没从疫情的沼泽中走出来，俄乌战争又给粮食、能源价格和供应造成巨大冲击。维文说：“我们必须抵住內视的诱惑。闭关自守是不可行的，对小国来说更是如此。我们必须通力合作，确保国际贸易仍然通畅、可预见、开放和可靠。”

各国也应该在借助数码化的发展势头的同时，避免数码鸿沟扩大。维文说，如果不妥善利用数码科技，可能造成社会摩擦、不满、不平等，以及加剧社会矛盾。

各国必须提高数码贸易和金融方案等方面的效率，也须创造金融科技新方案，以及借助数码化在后疫情时期的发展动力。

但与此同时，各国必须确保没有人落单。维文呼吁各国急需加强数码教育等数码包容措施，并提升所有国民的数码通识。“这意味我们必须推行数码技能的普遍、普世教育和培训。”

维文也倡议各国政府投资基础设施，让全民享有负担得起的网络联通。各国也应让民众更容易获取数据和数码公共产品。

韧性、信任和社会资本，有助社会抵御未来危机。维文说，研究显示，抗疫表现最好的社会不一定更富有，但拥有更夯实的社会资本，尤其是民众对社会政治机关的信任。

“信任，这无形的因素，从根本上决定了各个社会抵御冲击时的韧性和凝聚力，在我们面对未来复杂、前所未有的挑战时也会更关键。”

多边主义也必须更有效、更包容、更高度连接、反应更快速。维文说，各国必须承诺加强世界卫生组织和投资全球卫生架构的建设，也需要更有效的全球新病毒和病原体侦测系统。

疫情之外，全球也面临气候变化、饥荒、粮食不安全形势和网络威胁等挑战。维文说，各国应促进包括共和联邦在内，各国际和区域组织更急切和高度的合作。

“因为我们的成员国多元，共和联邦可以，也应该做得更多，为推行考虑到各国，尤其是发展中小国利益的包容方案做出贡献。”

各国在能力建设方面也有相当大的合作空间。维文说，新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）的内容将更新，更注重可持续发展和数码转型等课题，以符合发展中国家的需求。