（早报讯）在防御股和科技股表现强劲的推动下，美国周四（6月23日）隔夜股市全线反弹，纳斯达克指数升幅最大，涨了1.62％，标普500指数和道琼斯工商指数则分别上涨0.95％和0.64％。

美国国债收益率跌至两周以来的低点，为科技和其他对利率变化较敏感的增长股提供支撑。不过，美国股市的波动幅度仍然很大，例如，标普500指数已从1月时的高点跌了多达20％。

新加坡方面，市场对于通货膨胀和全球经济可能陷入衰退的担忧，使我国股市在疲弱情绪中横摆作收。新加坡海峡时报指数昨天微跌0.51点或0.02%，闭市报3092.80点。

今天（24日）可关注的股票：

1）JB Foods周四为位于非洲科特迪瓦（Ivory Coast）首都阿比让（Abidjan）的最新可可（cocoa）加工厂举行动土仪式。这座工厂预计在2024年第四季启用。工厂建成后，预计显著加强公司为可可豆加工的能力，同时促进物流管理。公司初期将在科特迪瓦投入6000万欧元（约8770万新元）的资金。

2）德蒙特（Del Monte Pacific）闭市后发布的业绩显示，集团第四季净利上扬38%至2000万美元（2780万新元），营收上升14%至5亿6950万元，主要归于美国业务和S&W品牌新鲜黄梨的出口表现好转。

集团全年净利大涨58%至1亿美元，营收上扬8%至23亿美元。集团将派发每股1.7美分的年终股息，相当于2022财年盈利的33%。

排除不可预见的情况，集团预料2023财年将取得更高的盈利。

3）华丰股份（Hwa Hong）的收购方Sanjuro United昨天表示至今已取得华丰28.08%的股权。