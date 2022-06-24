调查：八成本地居民预计生活费未来一年继续上涨

（早报讯）我国核心通货膨胀率攀升至13年来的最高水平，今天（6月24日）发布的最新调查显示，每10名受访者中，就有八个预计下来一年的生活费将继续上涨，较年长的居民更担心生活费会显著上涨。

民调机构YouGov在今年5月20日至6月5日，对1055名18岁以上的本地居民针对生活费上涨的看法展开调查，误差幅度为2.94%。

受访者中，83%认为生活费将在未来12个月继续上涨，当中有51%预计生活费会大幅调涨，32%则认为会略微上涨。

年龄越大，就越担心生活费会大幅上涨；45至54岁以及55岁以上的受访者中，分别有60%和57%预计生活费会在未来12个月大幅上涨；18至24岁以及25至34岁者，则分别有45%和37%认为生活费只会略微上涨。

近七成受访者准备减少外出用餐等非必要开销

问及准备采取什么措施来应对物价上涨，近七成的受访者表示将减少外出用餐等非必要开销，其他应对方式包括改变购买食物的习惯（53%）、少去旅行（39%）以及减少家庭用电（36%）。每三人中，就有一人表示将使用现有储蓄或减少储蓄；每七人中就有一人会换工作或加班。

调查也发现，每八名受访者中，就有三人认为个人财务状况会在未来12个月恶化或维持原状。持乐观态度者占少数，10人中仅有两人看好财务情况会改善。

较年轻的受访者对自己未来的财务状况更有信心，18至24岁以及25至34岁者，分别有42%和33%认为财务状况会在未来12个月改善。55岁以上的受访者，则有42%担心会恶化。