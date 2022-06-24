美股反弹带动亚太股市上扬

（早报讯）美国周四隔夜股市反弹带动亚太投资者情绪转好，亚太主要股市今早全线上扬，新加坡海峡时报指数午休前微升8.52点或0.28%。

本地股市今早（6月24日）开盘时扭转昨日的跌势，一度上扬至3110.12点的早盘高点，但之后涨势缓和，下滑至3100.21点的早盘低点，午休前收报3101.32点。

海指成分股方面，午休前起落参半，怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）、创业公司（Venture）和凯德投资（CapitaLand Investment）领涨；大华银行（UOB）、怡和控股（Jardine Matheson）和星展集团（DBS）领跌。

亚太股市整体表现良好，韩国和香港股市上扬超过1%。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩接受《联合早报》访问时说：“投资者目前感到混淆，一方面担心全球经济陷入衰退，但另一方面这可能意味美国联邦储备局加息的步伐不会那么激进。”

萧玮恩指出，美国期货今早呈上升趋势，也让亚太投资者情绪转好，推动亚太股市上升。

美国国债收益率跌至两周以来的低点，为科技股和其他对利率变化较敏感的增长股提供支撑。华尔街周四隔夜股市全线反弹，纳斯达克指数升幅最大，涨了1.62％，标普500指数和道琼斯工商指数则分别上涨0.95％和0.64％。

不过，分析师提醒，全球经济仍然不稳定，股市预期持续起伏不定。花旗集团预测，全球经济陷入衰退的概率增加至接近50％。

Greenwood资本首席投资官托德（Walter Todd）同样认为，市场目前处于迷茫状态，因为前景充满巨大的不确定因素。