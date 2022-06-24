大巴窑8巷咖啡店优惠年长者 杂菜饭扣5角

（早报讯）大巴窑8巷咖啡店换新管理层，不少旧摊主退出，翻新后昨天（6月23日）重开，当中新驻的杂菜饭摊位给年长者提供5角折扣。

《新明日报》上个月报道，大巴窑8巷第233座组屋楼下咖啡店之前因为新管理层接手在即要涨租金等因素，原本在那里营业的数名摊贩决定撤离，不是结业就是另起炉灶。

在新管理层接管后，咖啡店于本月1日进行翻新工程，昨天以新面貌营业。

咖啡店并没有易主，但更换了管理层。如今接管的是咖啡店集团八达岭控股私人有限公司，执行董事郭观堡今天受访时表示，当初决定接管该咖啡店，因为相中地点靠近工业区，又靠近住宅区，能吸引两方面的人流。

他也说，为给附近居民提供更多餐饮选择，让他们到晚上仍有可以买餐食的地点，所以决定全天候营业，也给予摊贩租金优惠。

“煮炒摊位会营业到晚上11时，而其他摊位如烧腊摊则会营业到晚上9时。”

郭观堡说，杂菜饭摊位也会长久给年长顾客提供5角折扣；年长者无需出示身份证，也没有年龄限制，只要被认为是年长者就可享有折扣。“我们这样做也希望能给年长者吃得更好，也提供他们更负担得起的选择。此外，饮料摊的冰块与食水现在也使用过滤水。”

除了给年长者的长久优惠，郭观堡透露也推出至少一个月的传统早餐优惠，如果反应良好会考虑延长，而咖啡店的鸡饭也有五天优惠。“现在两片面包，两个鸡蛋与一杯咖啡或茶卖2元，而鸡饭则卖1元。咖啡茶水价格则没有改变，咖啡乌仍卖1元1角。”