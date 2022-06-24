科技股带动的上涨扩散至亚太 海指周五也回涨0.61％

（早报讯）美国隔夜股市报捷加上今天（6月24日）美国股指期货回升，鼓舞亚太各地股市今天普遍扬升，新加坡股市也跟随攀升，海峡时报指数收涨18.85点或0.61％，闭市报3111.65点，重回3100点以上。

东京、香港、悉尼和首尔股市今天分别收涨1.23％、2.09％、1.06％和2.26％，上海和深圳股市各涨0.89％和1.32％。布伦特和美国WTI原油期货价处于每桶110美元和105美元以上。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩受访时指出，受美国隔夜股市上涨加上股指期货继续攀升的鼓舞，亚太股市今天普遍上扬。股市情绪改善是因为美国数据显示失业率在上升，制造业和服务业活动在放缓。此外，大宗商品和油价因为市场担心经济衰退而下跌。这些因素可能使通货膨胀放缓，意味着美国联邦储备局加息的步伐不会那么激进。亚太市场也在科技股带动下上涨。

本地股市今天整体交易量减至11亿股，交易总值减至8亿8200万元。全场上升股314只，下跌股204只。海指成份股21只上涨，7只下跌，2只持平。

星展集团控股（DBS）今天全场交易总值最高，计为1亿零509万元，股价跌0.13％至29.81元；大华银行（UOB）股价跌0.19％至26.40元；华侨银行（OCBC）股价持平于11.33元。