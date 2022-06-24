七旬送餐员骑电动脚踏车 与德士相撞伤重过世

（早报讯）七旬送餐员骑电动脚踏车，从公寓驶到马路时与德士相撞，结果头部受重创，送院数天后过世。

这起致命车祸发生在2021年12月15日傍晚5时许，地点是勿洛南3道，朝东海岸路上段，在eCO公寓外的路段。验尸庭今早（6月24日）针对死因展开研讯。

死者是70岁的伊布拉欣（Ibrahim Bin Abdul Rahim），案发时是一名全职送餐员。

警方调查官供证时形容，涉案的德士司机下午3时上班，载客后在上述路段行驶。

另一名送餐员到公寓送餐，看到伊布拉欣乘坐电动脚踏车，从公寓的辅助路（service road）转出去，往马路行驶。

调查官指出，伊布拉欣应该驶入马路的第二条车道，但他却切入最右边的第一条车道。

正在第一条车道行驶的德士，看到死者出现在前方，马上刹车，但仍闪避不及，与电动脚踏车相撞。撞击力使死者抛飞倒在第二条车道上。

德士司机马上下车查看情况，并报警及电召救护车。死者身上没有明显伤势，并且还戴着头盔，但他躺在地上无法动弹。

死者随后送往樟宜综合医院抢救，无奈他头部受重伤，数天后在医院过世。

至于死者当时为何驶入第一条车道，调查官指车祸地点前方有个U转处，而驾驶者只能从第一条车道驶入，但不清楚死者前往的目的地。

调查显示，案发时死者没有接到送餐订单，送餐包内也没有食物。

事发路段的车速限制在每小时50公里，涉案德士当时以这车速行驶。但调查官指出，目前还未决定德士司机是否会面对刑事提控。

验尸官将在8月1日发表裁决。