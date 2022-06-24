南大生偷拍女同学被捕又犯案 判监七周要上诉

（早报讯）南大学生在宿舍偷拍女同学裙底，被捕后在保释期间又跟踪偷拍17岁少女，被判坐牢七周。

被告陈秀才（译音，26岁）早前承认偷窥和擅闯罪，案件今天（6月24日）下判。法官宣判后，被告通过律师表示有意上诉。

被告患有偷窥症（voyeuristic disorder），但法官指病症不影响被告的自制能力，也没有导致他犯案。

代表律师希望法官以改造为主要判刑考量，判被告罚款即可，但法官指被告对少女犯下严重罪行，案件也有加重刑罚的因素，不能轻视这些事实。

律师也指被告犯案后咨询心理医生，并接受超过一年的心理治疗，显示他下定决心改过。根据判刑框架，法官认为被告的罪行应判坐牢10周，但考虑到被告有心改过，最终判处被告坐牢七周。

案情显示，被告在2020年10月19日傍晚第一次干案，地点是南洋理工大学校园内的某座宿舍。

被告的女友和受害者（20岁）都住在宿舍，他当时到宿舍找女友时，在一楼看见穿着红裙的受害者，便一路尾随她直到三楼的电梯口。

被告趁受害者等电梯时在她身后蹲下，并开启手机的录像功能对准受害者的裙底。受害者感觉不对劲，转过身来发现被告的举动后，立刻找校园保安报警。

校方通过电眼录像识别被告的身份，被告隔天被捕，但获得保释。

获保释四个月后再犯案

四个月后，被告在回家路上看见一名穿着校服的少女时，又忍不住冲动，决定偷拍她的裙底。

2021年2月25日下午，被告和少女同搭电梯上楼时，故技重施蹲下并把手机伸向少女。

少女感到有人触碰她的大腿，便转身向被告大喊，但被告没有回应。少女的父母事后陪她报案，被告在3月1日再度被捕。

控方指出，两名受害者案发时分别在宿舍内和回家路上，她们在这些场所应该感到安全，但被告却在这时干案，应当严惩。

被告目前以2万元保释在外，等候上诉。

南大：被告暂时停学

南大发言人回复zaobao.sg询问时指出，被告目前仍是在校生，但暂时停学，案件结果出炉前也不准进入校园。

被告被判刑后，校方的纪律理事会（Board of Discipline）也会对他的案件进行审查。

校方事后也给予涉及事件的人协助。发言人指校方严正看待所有不当行为，违例者将被判处纪律处分，包括暂时停学或被开除。