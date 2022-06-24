独立财务顾问：TTJ控股收购献议“不公平且不合理”

（早报讯）独立财务顾问ZICO Capital认为，每股现金0.23元全面收购TTJ控股（TTJ Holdings）的献议“不公平而且不合理”，建议董事向股东建议拒绝接受献议。

负责向股东建议是否接受这个全面收购献议的董事，已同意独立财务顾问的看法，并建议股东拒绝接受献议。

TTJ控股是本地挂牌结构钢铁业者之一。它今天股价涨1分或4.44％，闭市报0.235元，高于收购价。收购价则比上个月宣布收购献议前的最后0.169元闭市价高出36.1％，但比公司的净资产值低37.5％。

TTJ控股的掌控股东及执行主席张福水是通过所拥有的THC Venture公司，献议全面收购TTJ控股，并打算把公司除牌私有化。张福水目前持有TTJ控股约84.4％股权。

TTJ控股已把献议通知书寄给股东，其中包括独立财务顾问的看法以及董事就此献议给予股东的建议。

独立财务顾问所考虑的因素，除了收购价比净资产值低，也包括公司在2018财年至2021财年都有派息，并认为不大可能出现第三方竞购。

TTJ控股的董事建议股东拒绝献议时也指出，股东应注意，不保证在献议失效后股价将保持在目前的水平。

这个收购献议的截止日期是7月8日。