惹兰红山第2座组屋出现肺结核感染群 逾150人检测呈阳

（早报讯）出现肺结核感染群的惹兰红山第2座组屋，749人中有574人接受了结核病检测。这574人当中，约三成的血液检测结果呈阳。

卫生部今晚（6月24日）就感染群最新情况发布文告。当局说，还须进一步检测以确定这些人是感染结核菌，或已患上活跃型结核病。

活跃型结核病患者将接受治疗，潜伏型结核病感染者则会被安排到陈笃生医院结核病控制中心（TB Control Unit）复诊，视情况而定提供治疗。

早前报道，惹兰红山第2座组屋一年内有七名住在不同单位的居民确诊。卫生部5月27日至31日已提供了一轮非强制的结核病检测。须进一步检测的居民也会现场进行胸腔X光。

提供多一轮检测和胸腔X光

卫生部说，今天和明天将为居住在惹兰红山第2座组屋或在这里工作的人，免费提供多一轮结核病检测和胸腔X光。这包括过去和目前住在这座组屋的居民，以及咖啡店摊主、商店店主与职员。根据传染病法令，这一轮检测是强制的。被要求进一步检测的人，也须完成这些检测。

检测中心设在惹兰红山第3座组屋的女皇镇福山分区居民委员会中心。无法在今明两天接受检测的居民，也可在8月5日前，前往波东巴西医疗中心的善达社区保健机构（SATA）接受检测。

卫生部也通过全基因组测序，找到另一起同这个感染群有关联的病例，并正在调查这起病例的密切接触者。