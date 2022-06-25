李总理：各国应朝更具韧性的全球化形式努力

（早报讯）全球多边合作虽然是更艰难的道路，但各国不应放弃追求互利共赢的经济合作和相互依存，而应该朝更具韧性的全球化形式努力。

出访卢旺达的李显龙总理当地时间24日傍晚（新加坡时间25日凌晨）在共和联邦政府首脑会议上发言时说，冠病疫情虽然看上去已更稳定，但危机还未结束。他建议各国在两方面加强合作。

在供应链和全球化课题上，李总理说，冠病疫情曝露了全球供应链的复杂和脆弱。手套、个人防护服、试剂和疫苗材料，以及疫苗本身，在一段时间里供应阻断，甚至被截断。一些政府面对紧急情况，出手干预自由市场的正常操作，供应商也无法如期交货。

李总理说，这样的不愉快经历动摇了各方对全球化的信心。各国开始强调自给自足，从“及时生产”转向“以防万一”的防范措施。

这样的反应虽然可以理解，但李总理提醒各国注意不要过于极端或走向保护主义。

“任何一个国家不可能不惜一切代价，自己生产所需的一切。过度的在岸生产（on-shoring）或友岸生产（friend-shoring）可能加剧经济分解，使我们不但没有更安全而是更不安全，也造成我们的处境更糟。”

各国应该努力实现更具韧性的全球化形式，并继续促进区域经济合作。李总理举例，非洲大陆自由贸易区、亚洲的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和近期推出的印太经济框架（IPEF）都是加强区域合作的实际做法。

冠病疫情凸显全球应对机制的不足

在全球流行病防范能力方面，李总理指出，冠病疫情凸显了全球应对机制的不足，尤其是追踪病毒传播情况，以及为发展中国家提供的帮助。

各国应通过世界卫生组织改革等步骤加强流行病防范能力，以制定有效的国际侦测机制，发现新病原体和病毒的出现和传播。

各个国家的公共卫生反应能力也应加强。李总理说，许多发展中国家的冠病疫苗接种率并不足够，物流吃紧和公共卫生反应体系面对的诸项挑战也使这些国家更难以让民众接种到疫苗。这些问题也需多年的耐心和努力才能解决。

李总理说，各国必须现在就开始建立能力，为下一场大流行病做更充足的准备，这也是重要的国际合作领域。