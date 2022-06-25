乌敏岛扩大微电网 甘榜屋设紧急钮 改善岛民生活环境

（早报讯）为乌敏岛独居年长住户的甘榜屋安装紧急按钮、在岛上装设消防栓和水管，以及加强与扩大岛上微电网覆盖，国家公园局和各政府机构在乌敏岛上增设新设施，改善住户的居住环境。

今天（6月25日）是第11届乌敏岛日，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，在国家发展部长李智陞的陪同下走访乌敏岛时宣布这一系列新计划。

公园局社区联络组和新加坡政府科技局展开为期一年的试行计划，在岛上年长独居住户的家中装设紧急按钮。遇到紧急情况如在家中跌倒时，居民只需按下按钮就能向社区联络组呼救。在测试计划展开初期，当局共为五户人家安装紧急按钮。

公园局也会和能源市场管理局合作，提升并扩展乌敏岛的微电网，让更多居民和商家可享用更稳定的可持续电力供应。

获颁乌敏岛微电网管理合同的EDPR Sunseap APAC会在2023年前展开两项太阳能试行计划。公司会在岛上建筑屋顶安装结合285千瓦峰（kilowatt-peak）太阳能光伏系统与绿植的太阳能设备，并装设钒氧化还原液流电池能源储存系统（Vanadium Redox Flow Battery Energy Storage System），以维持太阳能电力的稳定度。

乌敏岛微电网的涵盖范围也会扩大至双溪榴梿甘榜（Kampung Sungei Durian），让岛上多13户居民也可享有全天候的电力供应。

能源局在2013年推出乌敏岛微电网第一阶段测试计划，为超过30户居民和商家提供全天候电源供应。

为加强乌敏岛的消防应对能力，公园局也会在2023年前于岛上的主街地区、双溪榴梿以及乌敏岛教研实验室安装消防栓和水管。