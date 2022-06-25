涉1138案骗600万元 327人遭警方调查

（早报讯）327人涉嫌欺诈或充当钱骡遭警方调查，其中年龄最小的嫌犯仅15岁，案件涉及金额近600万元。

警方星期六（6月25日）发文告说，商业调查局联合七大警署在6月10日至23日展开为期两周的执法行动。220名男子及107名女子因涉及欺诈或当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于15岁至78岁。

文告指出，这些嫌犯相信涉及至少1138起诈骗案，包括银行钓鱼、网络爱情、假冒政府和中国官员、电子商务、投资、求职与借贷等骗案。涉案金额近600万元。

他们面对欺诈、洗黑钱或无执照提供付款服务等罪名，正协助警方调查。

一旦欺诈罪成，他们将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名一旦成立，将面临最长10年监禁，最高50万元的罚款，或两者兼施；无照提供付款服务若罪成，涉案者将面对最长三年监禁，最高12万5000元罚款，或两者兼施。

警方将严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。警方也提醒公众，切勿提供银行账户或电话号码，以免卷入骗案，成为骗子的同伙。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。另外，公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料都获保密。