寓教于乐提高青少年防范意识 警方推出两款反诈骗游戏

(早报讯)新加坡警察部队推出反诈骗趣味游戏,结合卡通动画和问答等方式寓教于乐,鼓励青少年认识不同类型的诈骗手法,提高防范意识。

名为“Scam Me If You Can”的反诈骗游戏亭,今年7月将率先在新加坡管理大学和金文泰公共图书馆运行,为期一个月。玩家可在五分钟的单机游戏中,配对色块并答对反诈骗相关问题,累计一定游戏积分后,可赢走纪念品。

多人反击诈骗纸牌游戏“ScamBat”则由新加坡理工学院的学生团队构思设计,模拟各类诈骗情景供玩家对抗。这项纸牌游戏本月底将陆续发放给全国385所学府,公众也可到邻里警局玩这款游戏。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授与社区合作局局长熊衍庆助理警察总监,星期六(6月25日)一同见证这两款游戏的启动仪式。同场活动中,费绍尔也颁发了奖品给本年度立达足球联赛(Delta League)的获胜者。

由警方和全国罪案防范理事会在纽克斯国际学校举办的立达足球联赛,今年共吸引超过950名年龄介于13岁至17岁的少年少女,分成150支队伍参与。

立达足球联赛创办于2011年,每年分别在6月和12月学校假期期间举办赛事,目的是鼓励青少年参与有意义的活动,同时培养他们的团队精神和纪律,激发社会责任感。

基于我国已松绑安全管理措施,活动首次在疫后恢复实体足球赛,同时也举办了电子竞技赛。